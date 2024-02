Zhejiang Aokang Shoes Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der Aktienkurs von Zhejiang Aokang Shoes zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -41,94 Prozent, was mehr als 28 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" verzeichnet eine mittlere Rendite von -13,35 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Zhejiang Aokang Shoes mit 28,58 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Zhejiang Aokang Shoes beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 16,18 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Somit wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Der RSI25 liegt hingegen bei 71,17, was bedeutet, dass die Aktie hier überkauft ist, und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird Zhejiang Aokang Shoes für diesen Punkt als "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Zhejiang Aokang Shoes festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikante Veränderung, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien spielen eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare zu Zhejiang Aokang Shoes neutral waren und auch die Themen der Diskussionen neutral geprägt waren. Somit wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.