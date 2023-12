Zhejian Ming Jewelry Aktie: Kann das wirklich sein?

Der chinesische Schmuckhersteller Zhejiang Ming Jewelry hat in Bezug auf die Dividende eine niedrigere Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,59 %. Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass das Unternehmen überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 50,51 liegt auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien. In Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz in den sozialen Medien erhält das Unternehmen ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Zhejiang Ming Jewelry daher auf dieser Stufe als "Neutral" eingestuft.

