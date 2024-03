Zhejian Ming Jewelry Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die Aktie von Zhejiang Ming Jewelry wurde einer technischen Analyse unterzogen, bei der der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage betrachtet wurde. Aktuell liegt dieser Wert bei 6,07 CNH, wobei der letzte Schlusskurs bei 6,04 CNH nur minimal darunter liegt (-0,49 Prozent). Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 5,32 CNH, wobei der letzte Schlusskurs um 13,53 Prozent darüber liegt. Daraus resultiert eine "Gut"-Bewertung für die Aktie im Hinblick auf die einfache Charttechnik.

In Bezug auf den Relative Strength-Index wird die Aktie von Zhejiang Ming Jewelry ebenfalls als neutral eingestuft. Der RSI7 liegt bei 0,74, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 für diesen Zeitraum bei 37 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnte eine Aufhellung der Stimmungslage bei Zhejiang Ming Jewelry festgestellt werden, wodurch die Aktie auch hier mit einem "Gut" bewertet wird. Zudem wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde.

Im Branchenvergleich hingegen zeigt sich, dass die Performance von Zhejiang Ming Jewelry in den letzten 12 Monaten um 28,34 Prozent gefallen ist, während ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt nur um 12,81 Prozent gefallen sind, was eine Unterperformance von 15,53 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 16,11 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Unterperformances erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.