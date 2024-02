Zheijing Kingland Pipeline and Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Derzeit bietet die Aktie von Zhejiang Kingland Pipeline & eine Dividendenrendite von 0,83 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Energie Ausrüstung und Dienstleistungen einen geringeren Ertrag von 3,45 Prozentpunkten bedeutet. Aufgrund dieser niedrigeren Dividenden erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 6,74 CNH für die Aktie von Zhejiang Kingland Pipeline &. Der letzte Schlusskurs lag bei 5,99 CNH, was einem Unterschied von -11,13 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen darauf hin, dass die Aktie unter den gleitenden Durchschnittswerten liegt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Zhejiang Kingland Pipeline & beträgt derzeit 13,49 Punkte, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Aktie in Bezug auf den RSI eine "Gut"- und "Neutral"-Bewertung.

Aus fundamentaler Sicht beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Kingland Pipeline & derzeit 10, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 aufzeigt, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist. Somit erhält sie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.