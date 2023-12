Zheijing Kingland Pipeline and Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Für die Zhejiang Kingland Pipeline & wurde ein RSI-Wert von 87,5 festgestellt, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 67, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral" Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,63 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet die Zhejiang Kingland Pipeline & im Vergleich zur Branche eine Dividendenrendite von 0,65 % aus, was 4,01 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Zhejiang Kingland Pipeline & aktuell bei 6,84 CNH, was -3,53 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also für die Zhejiang Kingland Pipeline & sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler Sicht eine eher neutrale Einschätzung.