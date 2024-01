Zheijing Kingland Pipeline and Aktie: Lieber beobachten als handeln

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Zhejiang Kingland Pipeline & wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann bei einer Investition in die Aktie von Zhejiang Kingland Pipeline & eine Rendite von 0,65 % erzielt werden, was einen geringeren Ertrag als der Branchendurchschnitt von 3,95 Prozentpunkten bedeutet. Aufgrund dieser niedrigeren Dividendenausschüttung ergibt sich eine Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Zhejiang Kingland Pipeline & liegt bei 11,63, was ähnlich dem Durchschnitt der Vergleichsbranche ist. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine Bewertung "Neutral".

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Zhejiang Kingland Pipeline &-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,8 CNH. Der letzte Schlusskurs (6,94 CNH) weicht somit um +2,06 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Zusammenfassend erhält die Zhejiang Kingland Pipeline &-Aktie sowohl in der fundamentalen Analyse als auch in der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating.