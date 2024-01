Zheijing Kingland Pipeline and Aktie: Keine Angst!

In den sozialen Medien hat sich die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz rund um die Zhejiang Kingland Pipeline & in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" in Bezug auf die Stimmung. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite der Zhejiang Kingland Pipeline & beträgt 0,65 Prozent in Bezug auf das aktuelle Kursniveau, was 3,97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite wird hierbei mit dem aktuellen Aktienkurs in Verbindung gesetzt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Zhejiang Kingland Pipeline &-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 6,79 CNH, wobei der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 6,85 CNH lag, was einem Unterschied von +0,88 Prozent entspricht. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs von 7,1 CNH nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,52 Prozent) liegt.

Die Stimmung rund um die Zhejiang Kingland Pipeline & wird auch von den Analysten auf sozialen Plattformen als überwiegend positiv eingestuft. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung rund um die Zhejiang Kingland Pipeline &.