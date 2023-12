Zheijing Kingland Pipeline and Aktie: Jetzt knallt es!

Die Zhejiang Kingland Pipeline &-Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen, um ihre charttechnische Entwicklung zu bewerten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 6,77 CNH, was in der Nähe des letzten Schlusskurses (7 CNH) liegt. Dies entspricht einem Unterschied von +3,4 Prozent und führt zu einer neutralen Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 7,08 CNH nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Zhejiang Kingland Pipeline &-Aktie daher ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie ein Verhältnis von 0 auf, was zu einer negativen Differenz von -3,78 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" führt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik der Zhejiang Kingland Pipeline &-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von Analysten.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Energie" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 13,47 Prozent erzielt, was 12,49 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 72,92 Punkte, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einer negativen Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI ergibt hingegen eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die Zhejiang Kingland Pipeline &-Aktie daher in Bezug auf den RSI mit "Schlecht" bewertet.