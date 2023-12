Zheijing Kingland Pipeline and Aktie: Es geht auch anders!

Der Relative Strength Index (RSI) der Zhejiang Kingland Pipeline & zeigt eine Bewertung als "Neutral" an, da er bei 60 liegt und somit weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 65, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Kategorie des RSI daher die Einstufung "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte die Zhejiang Kingland Pipeline & in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,18 Prozent, was eine Outperformance von +14,6 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Energie"-Sektors lag die Zhejiang Kingland Pipeline & um 14,6 Prozent darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv und erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss nach Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge zu diesem Wert.

In der technischen Analyse wird die Zhejiang Kingland Pipeline & auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses insgesamt als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 6,79 CNH, während der Aktienkurs mit 6,86 CNH um +1,03 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 7,1 CNH, was einer Abweichung von -3,38 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert eingestuft. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".