Zheijang Wanliyang Transmission Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Wanliyang liegt bei 28,23, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieses Wertes erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ist zu beachten, dass der 7-Tage-RSI aktuell bei 74,6 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher wird sie in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenpolitik von Zhejiang Wanliyang wird aufgrund einer negativen Differenz von -1,49 Prozent zum Branchendurchschnitt ebenfalls als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Branche liegt die Rendite von Zhejiang Wanliyang um mehr als 1 Prozent darunter, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Zusammenfassend ist die Aktie von Zhejiang Wanliyang laut dieser Analyse in einigen Punkten als "Schlecht" und in anderen als "Neutral" einzustufen.