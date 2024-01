Zheijang Wanliyang Transmission Aktie: Das ist erstaunlich

Zhejiang Wanliyang: Aktuelle Bewertung und Analyse

Die Aktie von Zhejiang Wanliyang wird derzeit weder als unterbewertet noch als überbewertet betrachtet, basierend auf dem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 25,23, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien in Bezug auf die Branche "Maschinen".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Zhejiang Wanliyang mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1,48 Prozent. Die Redaktion bewertet daher die Dividendenpolitik als "schlecht". Die Dividendenrendite wird durch die Beziehung zwischen Dividende und aktuellem Aktienkurs bestimmt.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Zhejiang Wanliyang wird positiv eingeschätzt, basierend auf der Analyse sozialer Plattformen. Die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde war positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung eine Bewertung von "gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" verzeichnet Zhejiang Wanliyang eine Rendite von -21,4 Prozent, was mehr als 23 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Maschinen"-Branche liegt die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Monate bei 1,68 Prozent, während Zhejiang Wanliyang mit 23,07 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "schlecht"-Rating.

Insgesamt zeigt die Bewertung und Analyse, dass Zhejiang Wanliyang in Bezug auf die fundamentale Bewertung neutral eingestuft wird, während die Dividendenpolitik als schlecht bewertet wird. Die Anlegerstimmung hingegen wird positiv eingeschätzt, während die Aktienperformance im Vergleich zur Branche als schlecht betrachtet wird.