Zheijang Wanliyang Transmission Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Zhejiang Wanliyang ist insgesamt positiv. Die Auswertung der Meinungen und Äußerungen der letzten zwei Wochen ergab, dass vor allem positive Themen im Mittelpunkt standen. Aufgrund dessen erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zhejiang Wanliyang-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 8,57 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 7,45 CNH liegt, was einer Abweichung von -13,07 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) (8,02 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-7,11 Prozent), wodurch auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält das Unternehmen also in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Rendite von Zhejiang Wanliyang mit -1,76 Prozent mehr als 2 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt. In der "Maschinen"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 0,39 Prozent, wobei Zhejiang Wanliyang mit 2,15 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, welcher die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI von Zhejiang Wanliyang führt bei einem Niveau von 39,68 zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 65,38 und ist somit ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Diese Gesamteinschätzung führt daher zu einer Bewertung als "Neutral".