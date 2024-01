Zheijang Wanliyang Transmission Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Zhejiang Wanliyang von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien positiv bewertet, wie unsere Redaktion festgestellt hat. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut" zu.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt ein positives Bild. Die Diskussionsintensität hat eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht, und die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf. Daher erhält Zhejiang Wanliyang in diesem Bereich eine "Gut"-Einstufung.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass Zhejiang Wanliyang derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (39,68 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (65,38 Punkte) führen zu einer Einstufung als "Neutral" für dieses Kriterium.

In Bezug auf die Dividende liegt Zhejiang Wanliyang mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (1,5 %) niedriger. Die Differenz beträgt 1,5 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.