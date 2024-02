Zheijang Wanliyang Transmission Aktie: Schlimme Zeiten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Zhejiang Wanliyang wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 33,14 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 62,95, was ebenfalls zu einer "Neutral" Einstufung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Zhejiang Wanliyang mit einer Rendite von -43,78 Prozent mehr als 24 Prozent darunter. In der "Maschinen"-Branche kommt das Unternehmen auf eine mittlere Rendite von -20,57 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Wanliyang liegt mit einem Wert von 18,79 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Aufgrund dieses Wertes erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden ebenfalls analysiert. Dabei zeigt sich, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Zhejiang Wanliyang in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".