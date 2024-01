Zheijang Wanliyang Transmission Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Weitere Suchergebnisse zu "Air Liquide":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Zhejiang Wanliyang. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 72 Punkte, was darauf hinweist, dass Zhejiang Wanliyang überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Zhejiang Wanliyang überkauft ist, mit einem Wert von 76,83. Daher wird die Aktie auch für den RSI25 als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat Zhejiang Wanliyang ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28, was vergleichbar mit dem Branchendurchschnitt ist und daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" weist Zhejiang Wanliyang eine Rendite von -1,76 Prozent auf, mehr als 3 Prozent unter dem Durchschnitt. In der "Maschinen"-Branche liegt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei 1,82 Prozent, wobei Zhejiang Wanliyang mit 3,58 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Bei Zhejiang Wanliyang zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Zhejiang Wanliyang.