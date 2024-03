Zheijang Wanliyang Transmission Aktie: Ist das wirklich alles?

Zhejiang Wanliyang hat in Bezug auf die Maschinenbranche derzeit eine Dividendenrendite von 0 %, was um 1,59 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 1,59 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in den sozialen Medien und war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für Zhejiang Wanliyang. An fünf Tagen wurde eine positive Stimmung verzeichnet, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. An drei Tagen war die Stimmung größtenteils neutral. Aktuell zeigen sich die Anleger weiterhin vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Zhejiang Wanliyang liegt mit einem Wert von 22,19 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Bei der technischen Analyse zeigt der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt einen Wert von 7,92 CNH, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 6,53 CNH liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen mit einem Wert von 6,3 CNH näher am letzten Schlusskurs von 6,53 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Zhejiang Wanliyang auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.