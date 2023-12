Zheijang Wanliyang Transmission Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit überkaufte oder unterverkaufte Titel identifizieren kann. Für die Zhejiang Wanliyang-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 66, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 55,56 neutral. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Zhejiang Wanliyang.

Im Branchenvergleich zur Industrie liegt die Jahresperformance der Zhejiang Wanliyang-Aktie mit -1,76 Prozent mehr als 1 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch innerhalb der "Maschinen"-Branche liegt die Rendite mit 0,73 Prozent darunter, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. Über Zhejiang Wanliyang wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Wanliyang 28, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht und zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.