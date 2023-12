Mit Zhefu wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die Aktie von Zhefu bietet derzeit eine Dividendenrendite von 3,2 %, was einen Mehrertrag von 1,83 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung bedeutet. Dies zeigt, dass die Dividenden des Unternehmens überdurchschnittlich hoch ausfallen, was eine positive Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -12,8 Prozent, was einer Unterperformance von 12,68 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Industrie" entspricht. In der Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 0,8 Prozent, wobei Zhefu aktuell 13,59 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung in Bezug auf die Aktie kann auch Einfluss auf den Aktienkurs haben. Obwohl die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren, wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zhefu-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 3,94 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,29 CNH liegt, was einer Abweichung von -16,5 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet, da der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird die Zhefu-Aktie sowohl aufgrund ihrer Dividendenrendite, ihrer Renditeentwicklung im Vergleich zur Branche und der Stimmung als "Neutral" sowie aufgrund der technischen Analyse als "Schlecht" eingestuft.