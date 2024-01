Zhefu Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die Zhefu-Aktie zeigt eine Dividendenrendite von 3,2 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Elektrische Ausrüstung"-Branche weist einen Wert von 1,37 auf, was zu einer Differenz von +1,83 Prozent zur Zhefu-Aktie führt. Aufgrund dieser Ergebnisse erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Zhefu eine starke Aktivität und erhält daher eine positive Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt positiven langfristigen Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet die Zhefu-Aktie eine Rendite von -12,8 Prozent, was 13,19 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 1,42 Prozent, wobei Zhefu aktuell 14,22 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Zhefu-Aktie liegt bei 46,15, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 69, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".