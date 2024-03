Zhefu Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die Zhefu-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 3,75 CNH erreicht, während der aktuelle Kurs bei 3,23 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -13,87 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 derzeit 3,32 CNH für die vergangenen 50 Tage, was einer Distanz von -2,71 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Neutral".

Im Branchenvergleich hat die Zhefu-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -15,17 Prozent erzielt, was 0,53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -19,06 Prozent, wobei Zhefu aktuell 3,89 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Zhefu-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,99 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Zhefu eingestellt waren. Sowohl die Diskussionen als auch die aktuellen Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält Zhefu insgesamt eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.