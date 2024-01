Zhefu Aktie: Das ist Wahnsinn!

Der Aktienkurs von Zhefu hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,8 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 3,21 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -16,01 Prozent im Branchenvergleich für Zhefu führt. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 1,6 Prozent im letzten Jahr, wobei Zhefu um 14,39 Prozent darunter lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Zhefu ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Dividendenverhältnis von Zhefu zum Aktienkurs beträgt derzeit 3, was eine positive Differenz von +1,82 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Zhefu eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass die Zhefu-Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tages-Durchschnitt als auch im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt eine Unterperformance aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich bei Zhefu in den letzten Wochen eine positive Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Dies wird mit einer "Gut"-Bewertung honoriert, während die höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung belohnt wird. Zusammengefasst erhält Zhefu für diese Stufe daher ein "Gut".

