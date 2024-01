Zhefu Aktie: Reine Nervensache!

Weitere Suchergebnisse zu "Nisshinbo Holdings":

Die Zhefu-Aktie hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 3,2 Prozent, was 1,81 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Redaktion für die Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt Zhefu eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Veränderung in der Stimmungsrate. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung für das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate.

Der Relative Strength Index (RSI) der Zhefu liegt bei 46,15, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 69 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Zhefu-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 3,93 CNH, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 3,4 CNH lag, was einem Unterschied von -13,49 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Insgesamt ergibt sich für die Zhefu-Aktie eine durchwachsene Bewertung, mit positiven Aspekten wie der Dividendenrendite und dem Sentiment, aber auch negativen Aspekten wie dem RSI und der technischen Analyse.