Zhefu Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Der Aktienkurs von Zhefu hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,8 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 0,28 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Zhefu im Branchenvergleich eine Underperformance von -13,07 Prozent aufweist. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei -0,63 Prozent, und Zhefu erreichte eine Unterperformance von 12,17 Prozent im Vergleich zu diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse, die eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts beinhaltet, wird deutlich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zhefu-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 3,98 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs (3,57 CNH) deutlich darunter liegt (Unterschied -10,3 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der letzte Schlusskurs (3,71 CNH) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,77 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung der Zhefu-Aktie führt. Insgesamt wird die Zhefu-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Aktuell liegt der RSI der Zhefu bei 73,68, was als überkauft gilt und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Wenn man die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 65, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI eine Einstufung von "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt überwiegend positive Stimmung gegenüber Zhefu in den letzten Tagen. Sowohl die Diskussion als auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Zhefu daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

