Zhe Jiang Taihua New Material Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Zhe Jiang Taihua New Material-Aktie zeigt einen Wert von 46 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 32,85, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die Aktie basierend auf dem RSI.

In Bezug auf Dividenden schüttet Zhe Jiang Taihua New Material derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Textilien, Bekleidung und Luxusgüter. Dies führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" aufgrund einer Differenz von 1,64 Prozentpunkten (0,88 % gegenüber 2,52 %).

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Allgemeinen üblich ist und keine signifikanten Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung festgestellt wurden. Daher erhält die Aktie in Bezug auf diese Faktoren eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" erzielte die Zhe Jiang Taihua New Material-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 35,61 Prozent, was 26,32 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter" liegt die Rendite der Aktie sogar um 25,68 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.