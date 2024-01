Zhe Jiang Taihua New Material Aktie: Das gab es noch nie!

Die Zhe Jiang Taihua New Material-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 10,93 CNH erreicht. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 12,04 CNH verzeichnet, was einem Unterschied von +10,16 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 12,01 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (+0,25 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Zhe Jiang Taihua New Material-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 35,61 Prozent erzielt, was 29,02 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 4,42 Prozent, und Zhe Jiang Taihua New Material liegt 31,2 Prozent darüber. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhe Jiang Taihua New Material beträgt 47, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche als neutral eingestuft wird. Die Aktie ist weder unterbewertet noch überbewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Aktie von Zhe Jiang Taihua New Material eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer positiven Stimmungsänderung führte. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.