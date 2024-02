Zhe Jiang Taihua New Material Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Zhe Jiang Taihua New Material-Aktie liegt bei 27,13, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien. Die Relative Strength Index (RSI) Werte der letzten 7 und 25 Tage zeigen eine neutrale bis schlechte Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, aber dennoch eine negative Tendenz aufweist.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance verzeichnete Zhe Jiang Taihua New Material im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,82 Prozent, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer insgesamt negativen Bewertung auf dieser Stufe. Die Diskussionsintensität im Netz deutet auf mittlere Aktivität hin, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Insgesamt wird Zhe Jiang Taihua New Material aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien mit einer neutralen bis schlechten Gesamtbewertung eingestuft.