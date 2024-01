Zhe Jiang Taihua New Material Aktie: So könnte es weitergehen!

Die Zhe Jiang Taihua New Material hat in den letzten Tagen einen Kurs von 11,26 CNH verzeichnet, was einer Distanz von -6,63 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +2,93 Prozent, was zu einer neutralen Einstufung führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" betrachtet.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel, weist für die Zhe Jiang Taihua New Material-Aktie in den letzten 7 Tagen einen Wert von 68 auf. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen, der bei 61,38 liegt. Auch hier ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit ergibt sich nach RSI-Bewertung insgesamt ein "Neutral"-Rating für Zhe Jiang Taihua New Material.

Die Dividendenrendite von Zhe Jiang Taihua New Material liegt derzeit bei 0,86 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,48 %. Damit wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Zhe Jiang Taihua New Material 34, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" neutral ist. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung aus fundamentalen Gesichtspunkten.