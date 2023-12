Zhe Jiang Taihua New Material Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Zhe Jiang Taihua New Material hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs (GD200) von 10,93 CNH erreicht, während ihr eigener Kurs bei 11,96 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen Abstand zum GD200 von +9,42 Prozent aufweist, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 liegt bei 11,83 CNH, was einer Distanz von +1,1 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Die Dividendenrendite von Zhe Jiang Taihua New Material beträgt 0,88 Prozent, was 1,71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" wird die Aktie daher als unrentabel eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Im Branchenvergleich hat die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 35,61 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der gleichen Branche im Durchschnitt nur um 5,76 Prozent gestiegen sind. Dies entspricht einer Outperformance von +29,86 Prozent für Zhe Jiang Taihua New Material. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 7,32 Prozent hatte, lag die Aktie mit 28,29 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Zhe Jiang Taihua New Material liegt bei 67,86, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft erscheint. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 55 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".