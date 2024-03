Zhe Jiang Taihua New Material Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Die Zhe Jiang Taihua New Material-Aktie zeigt laut technischer Analyse eine gemischte Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 10,78 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 9,4 CNH liegt, was einer Abweichung von -12,8 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Hingegen liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 9,89 CNH, was nahe dem aktuellen Schlusskurs (-4,95 Prozent) liegt, und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Zhe Jiang Taihua New Material-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Zhe Jiang Taihua New Material ist laut Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen dabei besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Fundamental gesehen liegt das aktuelle KGV der Zhe Jiang Taihua New Material-Aktie mit 27,13 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" weist einen Wert von 0 auf. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die langfristige Stimmungslage und das Sentiment rund um die Aktie von Zhe Jiang Taihua New Material werden ebenfalls positiv bewertet. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität zeigen eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Zhe Jiang Taihua New Material bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".