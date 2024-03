Zhe Jiang Li Zi Yuan Food Aktie: Ein handfester Grund

Die Aktie von Zhe Jiang Li Zi Yuan Food hat in letzter Zeit gemischte Bewertungen erhalten. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft derzeit bei 15,71 CNH, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs bei 11,72 CNH liegt und somit einen Abstand von -25,4 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 12,17 CNH, was einer Differenz von -3,7 Prozent entspricht und zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich laut der technischen Analyse eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine schwache Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Zhe Jiang Li Zi Yuan Food daher als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Zhe Jiang Li Zi Yuan Food liegt bei 40,69, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 53,36, was für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Dies führt insgesamt zu einem Rating von "Neutral".

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Zhe Jiang Li Zi Yuan Food diskutiert. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" auf der Basis des Anleger-Sentiments führt.