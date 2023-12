Zhe Jiang Li Zi Yuan Food Aktie: So kann man sich irren!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Zhe Jiang Li Zi Yuan Food-Aktie wurde in den letzten zwei Wochen hauptsächlich als neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung von diversen Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. Allerdings wurden in den letzten Tagen vor allem negative Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Zhe Jiang Li Zi Yuan Food-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 17,41 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 13,42 CNH weicht somit um -22,92 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem letzten Schlusskurs von 15,18 CNH unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Zhe Jiang Li Zi Yuan Food-Aktie daher eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich ebenfalls ein negativer Trend. Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt wird Zhe Jiang Li Zi Yuan Food in diesem Bereich daher als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index bestätigt diese Einschätzung, da die Aktie der Zhe Jiang Li Zi Yuan Food als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7-Wert von 93,28 und der RSI25-Wert von 74,61 führen zu einer "Schlecht"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Anleger-Stimmung, die technische Analyse, das Sentiment und der Relative Strength-Index auf eine eher negative Bewertung der Zhe Jiang Li Zi Yuan Food-Aktie hindeuten.