Zhe Jiang Li Zi Yuan Food Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Für die Zhe Jiang Li Zi Yuan Food-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 39, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 71,43, was darauf hindeutet, dass die Aktie hier überkauft ist und dementsprechend als "Schlecht" eingestuft wird.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält die Aktie von Zhe Jiang Li Zi Yuan Food die Einschätzung "Neutral" sowohl für die Diskussionsintensität als auch für die Rate der Stimmungsänderung. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Zhe Jiang Li Zi Yuan Food-Aktie mit -20,96 Prozent Entfernung vom GD200 (17,22 CNH) ein "Schlecht"-Signal auf. Auch der GD50 zeigt mit einem Kurs von 15,05 CNH ein "Schlecht"-Signal, da der Abstand -9,57 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Zhe Jiang Li Zi Yuan Food-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt eine eher neutrale Bewertung der Zhe Jiang Li Zi Yuan Food in den vergangenen zwei Wochen. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs, der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung eine Gesamteinstufung der Zhe Jiang Li Zi Yuan Food-Aktie als "Neutral" bis "Gut".