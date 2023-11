Zhe Jiang Li Zi Yuan Food Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Anleger-Stimmung bei Zhe Jiang Li Zi Yuan Food ist insgesamt neutral, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren. In den letzten zwei Wochen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führte.

Die technische Analyse der Zhe Jiang Li Zi Yuan Food-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 18 CNH für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 15,85 CNH, was einem Rückgang von 11,94 Prozent entspricht und daher charttechnisch als "schlecht" bewertet wird. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 15,63 CNH, was zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Zhe Jiang Li Zi Yuan Food-Aktie zeigt einen Wert von 39,31 für den RSI7 (sieben Tage) und 40,66 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer "neutralen" Einstufung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Zhe Jiang Li Zi Yuan Food weisen auf eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen hin, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.