ZheJiang KangLongDa Special Protection Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Zhejiang Kanglongda Special Protection liegt bei 23,08 und wird daher als "gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 28,12 und signalisiert ebenfalls eine "gute" Einschätzung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Zhejiang Kanglongda Special Protection eingestellt waren. Es gab zwei positive und ein negatives Signal, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "guten" Einschätzung führt.

Aus technischer Sicht betrachtet zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +1,61 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "neutralen" Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 25,42 CNH, was einer Abweichung von +9,13 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "gute" Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 0 Prozent, was 2,59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik der Zhejiang Kanglongda Special Protection-Aktie eine "schlechte" Bewertung.

Insgesamt wurde das Unternehmen in Bezug auf die Anlegerstimmung, die technische Analyse und die Dividendenpolitik überwiegend als "gut" eingestuft.