ZheJiang KangLongDa Special Protection Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Kanglongda Special Protection liegt bei 56,79 und entspricht damit ungefähr dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter". Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 10,35, was auf eine überverkaufte Situation hinweist, und bei 38 auf der RSI25-Skala, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als gut bewertet. Aus technischer Sicht erhält die Zhejiang Kanglongda Special Protection-Aktie eine neutrale Bewertung aufgrund des Schlusskurses, der in den letzten 200 Handelstagen bei 27,57 CNH lag. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Stimmungen und Meinungen, was zu einer neutralen Gesamtbewertung des Unternehmens führt. Insgesamt scheint die Aktie von Zhejiang Kanglongda Special Protection sowohl aus fundamentaler, technischer und Anlegerperspektive als angemessen bewertet zu sein.

