ZheJiang KangLongDa Special Protection Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung, wie preisgünstig sie erscheint. Zhejiang Kanglongda Special Protection hat derzeit ein KGV von 41,69, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Zhejiang Kanglongda Special Protection derzeit -25,7 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was als "Schlecht" eingestuft wird. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 sogar -31,36 Prozent, was auch zu einer negativen Bewertung führt.

Der Aktienkurs des Unternehmens hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -52,18 Prozent erzielt, was 42,95 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors liegt. Im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt die Rendite sogar 44,07 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Diskussionen in sozialen Medien über Zhejiang Kanglongda Special Protection sind gemischt, und es gibt keine klare Richtung in der Kommunikation. Obwohl in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen angesprochen wurden, wird das Unternehmen insgesamt als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend ist die Aktie von Zhejiang Kanglongda Special Protection in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.