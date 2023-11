ZheJiang KangLongDa Special Protection Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Der Aktienkurs von Zhejiang Kanglongda Special Protection zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -35,08 Prozent, was mehr als 44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" verzeichnet eine mittlere Rendite von 10,05 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Zhejiang Kanglongda Special Protection mit 45,13 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Zhejiang Kanglongda Special Protection ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 58,85 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Dies führt zu einer Beurteilung als "Neutral" auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Bei der technischen Analyse ist die Zhejiang Kanglongda Special Protection mit einem Kurs von 23,89 CNH gegenüber dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, um -4,52 Prozent entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu wird die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -15,76 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist die Zhejiang Kanglongda Special Protection eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,52%. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.