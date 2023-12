ZheJiang KangLongDa Special Protection Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien für Zhejiang Kanglongda Special Protection ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Unternehmens führt.

In Bezug auf den Aktienkurs ergab die Performance-Analyse der letzten 12 Monate eine negative Entwicklung von -35,36 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche liegt Zhejiang Kanglongda Special Protection um 39,95 Prozent hinter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor war die Performance mit einem Rückgang von 41,76 Prozent schlechter als der Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 2,59 Prozentpunkten bedeutet. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Konzerns eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine durchschnittliche Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb auch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.