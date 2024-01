ZheJiang KangLongDa Special Protection Aktie: Es geht auch anders!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Kanglongda Special Protection liegt bei 71,53, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" weist einen ähnlichen Wert von 0 auf. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie basierend auf fundamentalen Kriterien als "neutral" eingestuft, da sie weder über- noch unterbewertet erscheint.

In Bezug auf Dividenden schüttet Zhejiang Kanglongda Special Protection derzeit geringere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche. Der Unterschied beträgt 2,49 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,49 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt in den letzten zwei Wochen insgesamt eine positive Bewertung dieses Wertes. Trotzdem wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene resultiert daher in einer "neutralen" Einstufung.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Zhejiang Kanglongda Special Protection. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnte nichts Auffälliges festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Punkt ebenfalls eine "neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Zhejiang Kanglongda Special Protection daher auf dieser Stufe als "neutral" eingestuft.