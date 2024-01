ZheJiang KangLongDa Special Protection Aktie: Aus und vorbei!

Die Zhejiang Kanglongda Special Protection hat in den letzten Tagen einen Kurs von 24,44 CNH erreicht, was -5,96 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die letzten 200 Tage betrachtet liegt die Distanz zum GD200 bei -9,78 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Da keine auffälligen Themen in den sozialen Medien festgestellt wurden und auch die Anzahl der Beiträge keine signifikanten Unterschiede aufweist, wird die Bewertung in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Zhejiang Kanglongda Special Protection liegt bei 64,89, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 49, was ebenfalls als neutral bewertet wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie in den letzten Jahren eine Rendite von -16,16 Prozent erzielt, was 22,53 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt die Aktie 20,73 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

