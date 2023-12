Zhaojin Mining Industry Aktie: Das kann keiner glauben

Der Aktienkurs von Zhaojin Mining Industry hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von 9,52 Prozent erzielt, was mehr als 18 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Metalle und Bergbau"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -8,1 Prozent, wobei Zhaojin Mining Industry mit 17,61 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert Zhaojin Mining Industry interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Dividendenrendite von Zhaojin Mining Industry beträgt 0,4 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs, was nur leicht unter dem Mittelwert (0,62) für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine überwiegend negative Anlegerstimmung rund um Zhaojin Mining Industry hin. Die Kommentare und Meinungen der letzten Wochen sind größtenteils negativ, weshalb die Redaktion das Unternehmen als "Schlecht" einstuft.

Zusammenfassend ist die Aktie von Zhaojin Mining Industry aus Sicht der Anlegerstimmung als "Schlecht" angemessen bewertet.