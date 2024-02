Zhaojin Mining Industry Aktie: So könnte es weitergehen!

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Zhaojin Mining Industry oft Thema in den sozialen Medien. Dabei gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch in den allgemeinen Diskussionen wurden weder stark positive noch negative Themen rund um das Unternehmen behandelt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" schneidet Zhaojin Mining Industry mit einer Rendite von -2,93 Prozent um mehr als 5 Prozent besser ab. Die Branche "Metalle und Bergbau" kommt im vergangenen Jahr auf eine mittlere Rendite von -7,77 Prozent, wobei Zhaojin Mining Industry mit 4,84 Prozent deutlich darüber liegt. Daher erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit in Relation setzt. Der 7-Tage-RSI von Zhaojin Mining Industry liegt momentan bei 31,43 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI (54,47) zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder über- noch überverkauft ist, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von -20,06 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 8,57 HKD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

