Zhaojin Mining Industry Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die Aktie von Zhaojin Mining Industry hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,52 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Überperformance von 16,81 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" liegt bei -7,29 Prozent, und die Rendite von Zhaojin Mining Industry liegt aktuell 16,81 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Zhaojin Mining Industry herangezogen. Der RSI7 liegt bei 64,67 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 50,93 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Zhaojin Mining Industry auf 10,81 HKD, während die Aktie selbst einen Kurs von 9,04 HKD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -16,37 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 9,94 HKD, was einem Abstand von -9,05 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Zhaojin Mining Industry auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,4 % aus, was 5,64 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 6,04 %. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht".

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen, dass die Aktie von Zhaojin Mining Industry derzeit gemischte Bewertungen erhält. Während die Rendite im vergangenen Jahr gut war, zeigen der RSI, die technische Analyse und die Dividende eher negative Signale. Anleger sollten daher weitere Faktoren berücksichtigen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.