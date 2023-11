Zhaojin Mining Industry Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wir werfen einen Blick auf den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Zhaojin Mining Industry. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 23,57 Punkten, was darauf hinweist, dass Zhaojin Mining Industry derzeit überverkauft ist, was die Aktie als "Gut" einstuft. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 54,49, was darauf hindeutet, dass Zhaojin Mining Industry weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Ein wichtiger Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dieser Basis ist Zhaojin Mining Industry mit einem KGV von 79,76 deutlich teurer als der Branchendurchschnitt "Metalle und Bergbau" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 51,06, was einen Abstand von 56 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Zhaojin Mining Industry in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität und Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie geben Anzeichen dafür, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht. Über Zhaojin Mining Industry wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Zhaojin Mining Industry im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Metalle und Bergbau" eine Dividendenrendite von 0,4 % aus, was 5,45 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 5,85 % ist. Der niedrigere Ertrag führt daher zu einer Einstufung als "Schlecht".