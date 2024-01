Zhaobangji Properties Holdings Aktie: Ist es vollbracht?

Die Zhaobangji Lifestyle-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,26 HKD erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,2 HKD, was einem Unterschied von -23,08 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält sie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,21 HKD, was einer Abweichung von -4,76 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird sie für die einfache Charttechnik ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Anlegerstimmung ist die Diskussion in den sozialen Medien neutral. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Zhaobangji Lifestyle daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Diskussion im Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Für Zhaobangji Lifestyle wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 81,25 Punkten, was darauf hinweist, dass Zhaobangji Lifestyle überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch -verkauft an und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Zhaobangji Lifestyle-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating.