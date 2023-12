Zhanjiang Guolian Aquatic Products Aktie: Das kann keiner glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Enthusiast Gaming Holdings":

Die technische Analyse der Zhanjiang Guolian Aquatic Products-Aktie zeigt einen aktuellen Kurs von 4,68 CNH, der sich um -8,41 Prozent vom GD200 (5,11 CNH) entfernt. Dies deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 4,75 CNH auf, was ein "Neutral"-Signal darstellt, da der Abstand -1,47 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs der Zhanjiang Guolian Aquatic Products als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 46 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis beruht, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 51,5), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Zhanjiang Guolian Aquatic Products eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Zhanjiang Guolian Aquatic Products 4610, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel" als neutral bewertet wird. Vergleichbare Unternehmen haben im Durchschnitt ein KGV von 0, daher ist die Aktie weder unter- noch überbewertet. Aus diesem Grund erhält sie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um die Zhanjiang Guolian Aquatic Products-Aktie zeigt eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Entwicklung, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Zhanjiang Guolian Aquatic Products eine "Gut"-Einstufung in diesem Punkt der Gesamtbewertung.