Zhanjiang Guolian Aquatic Products Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Zhanjiang Guolian Aquatic Products-Aktie deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist. Der 7-Tage-RSI hat einen Wert von 82, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu zeigt der 25-Tage-RSI einen Wert von 44,84, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Distanz zum gleitenden Durchschnittskurs (GD200) beträgt -6,96 Prozent, was auch zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Branchenvergleich hat die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -8,16 Prozent gezeigt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für die Zhanjiang Guolian Aquatic Products-Aktie eine Gesamtbewertung von "Gut" in diesem Punkt.