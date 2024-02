Zhanjiang Guolian Aquatic Products Aktie: Viel Lärm um nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "Scor":

Der Aktienkurs von Zhanjiang Guolian Aquatic Products hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,02 Prozent erzielt, was 2,84 Prozent unter dem Durchschnitt (-20,19 Prozent) im Verbrauchsgütersektor liegt. Im Bereich Nahrungsmittel beträgt die mittlere jährliche Rendite -20,06 Prozent, und die Aktie liegt derzeit 2,96 Prozent darunter. Aufgrund der Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhanjiang Guolian Aquatic Products liegt bei 4610,78 und damit auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Aktie erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Zhanjiang Guolian Aquatic Products überkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt, während die Aufmerksamkeit über das Unternehmen abnimmt. Zusammengefasst erhält Zhanjiang Guolian Aquatic Products in diesem Bereich eine "Gut-Schlecht"-Bewertung.