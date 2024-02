Zhanjiang Guolian Aquatic Products Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhanjiang Guolian Aquatic Products liegt derzeit bei 4610, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Nahrungsmittelbranche (KGV von 0) als durchschnittlich angesehen wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet, da sie weder über- noch unterbewertet erscheint.

Aus technischer Sicht ergibt sich jedoch ein anderes Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Zhanjiang Guolian Aquatic Products-Aktie liegt bei 4,89 CNH in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs von 3,52 CNH liegt deutlich darunter, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen negative Abweichungen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Zhanjiang Guolian Aquatic Products-Aktie ebenfalls unter dem Branchendurchschnitt von 1,85 Prozent mit einer Rendite von 0 Prozent. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung hingegen ist positiv, wie aus der Auswertung sozialer Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Kommentare und Themen zu dem Unternehmen veröffentlicht. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

Insgesamt zeigt sich also eine neutrale fundamentale Bewertung, jedoch negative Bewertungen aus technischer und dividendenbezogener Sicht. Die positive Anleger-Stimmung könnte jedoch Einfluss auf zukünftige Entwicklungen haben.