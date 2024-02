Zhanjiang Guolian Aquatic Products Aktie: Ist das noch normal?

Das Unternehmen Zhanjiang Guolian Aquatic Products wird derzeit auf fundamentaler Ebene als neutral bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt aktuell bei 4610,78, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Auch in Bezug auf die Dividendenrendite erhält das Unternehmen eine schlechte Bewertung, da es mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1,84 Prozent liegt.

In technischer Hinsicht wird die Aktie ebenfalls negativ eingeschätzt. Der Kurs von 3,37 CNH liegt sowohl deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (-24,94 Prozent) als auch unter dem der letzten 200 Tage (-31,36 Prozent). Dies führt zu einer insgesamt schlechten charttechnischen Bewertung.

Trotz dieser negativen Aspekte konnte in den letzten Wochen eine positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies basiert auf einer vermehrten positiven Berichterstattung in den sozialen Medien. Allerdings wurde gleichzeitig eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert.

Zusammenfassend erhält Zhanjiang Guolian Aquatic Products aufgrund der positiven Stimmungsveränderung und der abnehmenden Aufmerksamkeit eine insgesamt gute Bewertung in diesem Bereich.